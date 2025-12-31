24 января, 13:53
24 января, 10:10
НовостиСобытие

Школьники будут тратить меньше времени на изучение языков.

Школьники будут тратить меньше времени на изучение языков.

С 1 сентября Минпросвещения планирует сократить уроки иностранных языков в 5-7 классах. Количество часов уменьшат с 510 до 408 в год. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ректора МПГУ Алексея Лубкова.

Эти изменения необходимы для оптимизации нагрузки и рационального перераспределения времени учащихся, подчеркнули в Минпросвещения.

А в 8 и 9 классах иностранный язык, как и раньше, будут изучать три часа в неделю.

