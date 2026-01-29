30 января, 17:23
30 января, 12:16
НовостиСобытие

Сегодня к 90-летию легендарного борца Тула Балдашинова в Нацмузее им. Н.Н. Пальмова откроется выставка.

В его биографии – множество ярких побед и достижений, подтверждающих высочайший профессионализм и преданность любимому делу. Тул Львович – выдающийся тренер, воспитавший целую плеяду талантливых спортсменов. В рядах его воспитанников – 28 мастеров спорта СССР по классической борьбе. Выставка представит уникальные фотографии, документы, награды и личные вещи Тулы Балдашинова, отражающие его жизненный путь, спортивную карьеру и вклад в развитие спорта в Калмыкии. По праву его именем названа Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по борьбе и одна из улиц в Элисте.

