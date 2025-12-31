Годовая инфляция в Калмыкии по итогам декабря составила 5,2%.

Это ниже, чем в ЮФО и в целом по стране, сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России. При этом в декабре 2025 года цены в республике выросли на 0,6%. Значительный рост наблюдался в сфере общественного питания, на овощи, рыбу и морепродукты, а также на электронику и бытовую технику. Одновременно снизилась стоимость моторного топлива, сахара и зарубежных туров.

По прогнозу Банка России, инфляция продолжит снижаться в 2026 году.