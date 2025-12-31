29 января, 21:22
 1 °C
90,98
76,03
29 января, 16:18
Новости

️Сегодня в результате ДТП погиб один человек.

Сообщение о происшествии в пяти километрах от посёлка Северное Лаганского района поступило в 8 утра. Прибывшая на место аварии оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона МЧС засвидетельствовала опрокидывание легкового автомобиля с моста в реку Екатеринка. Спецтехникой транспортное средство было извлечено из водоёма. Тело погибшего передано представителям медицинской службы и правоохранительных органов.

Фото: МЧС Калмыкии

