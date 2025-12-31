29 января, 19:37
 1 °C
90,98
76,03
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
29 января, 16:35
НовостиСобытие

Госавтоинспекция Калмыкии подвела итоги работы за 2025 год и обозначила приоритеты на 2026 год.

Госавтоинспекция Калмыкии подвела итоги работы за 2025 год и обозначила приоритеты на 2026 год.

Количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 7%, число погибших — на 18,4%, раненых — на 10,3%. Этот результат был достигнут благодаря усилению контроля за соблюдением Правил дорожного движения, в первую очередь в части борьбы с вождением в состоянии опьянения, превышением скорости и нарушениями на перекрёстках.

Начальник ведомства Галимджан Нурнахамбетов подчеркнул важность дальнейшего взаимодействия с общественностью и средствами массовой информации для профилактики ДТП и повышения безопасности на дорогах республики.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия