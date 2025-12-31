Госавтоинспекция Калмыкии подвела итоги работы за 2025 год и обозначила приоритеты на 2026 год.

Количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 7%, число погибших — на 18,4%, раненых — на 10,3%. Этот результат был достигнут благодаря усилению контроля за соблюдением Правил дорожного движения, в первую очередь в части борьбы с вождением в состоянии опьянения, превышением скорости и нарушениями на перекрёстках.

Начальник ведомства Галимджан Нурнахамбетов подчеркнул важность дальнейшего взаимодействия с общественностью и средствами массовой информации для профилактики ДТП и повышения безопасности на дорогах республики.