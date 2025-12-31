Фильм «Чебурашка 2» — настоящий национальный герой и любимец всех поколений — продолжает покорять сердца зрителей.

Это не просто картина для развлечения, это ещё и трогательное, умное, поучительное кино. Фильм уже посмотрели более 10 миллионов зрителей. Он вышел при поддержке телеканала «Россия». Это продолжение легендарной истории про очаровательного зверька с большими ушами, который обожает апельсины. «Чебурашка 2» увидел свет спустя три года после выхода первой части.