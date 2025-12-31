За прошедшие сутки в Калмыкии зарегистрирован один пожар.

В Элисте произошло возгорание в гараже. Огнеборцы ликвидировали горение автомобиля на площади 5 квадратных метров, предметов быта — на 15 квадратных метрах и кровли гаража — на 50 квадратных метрах. Для тушения было задействовано одно звено газодымозащитной службы. Пострадавших нет. Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются. На ликвидацию последствий дорожных происшествий спасатели не привлекались.