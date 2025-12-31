Сотрудниками УФСБ России по Республике Калмыкия пресечена деятельность межрегиональной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков.

Установлено, что двое жителей соседних регионов в апреле 2025 года приобрели на территории Ростовской области крупную партию мефедрона. Наркотик предназначался для хранения, перевозки и последующего сбыта в Калмыкии.

Элистинский городской суд признал злоумышленников виновными по статье о незаконном хранении и перевозке наркотических средств. Один из фигурантов приговорён к двум годам и шести месяцам лишения свободы, второй — к двум годам условно. Приговор вступил в законную силу.

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Республике Калмыкия