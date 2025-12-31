24 января, 19:24
 -9 °C
89,06
75,92
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 января, 16:13
НовостиСобытие

Сотрудниками УФСБ России по Республике Калмыкия пресечена деятельность межрегиональной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков.

Сотрудниками УФСБ России по Республике Калмыкия пресечена деятельность межрегиональной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков.

Установлено, что двое жителей соседних регионов в апреле 2025 года приобрели на территории Ростовской области крупную партию мефедрона. Наркотик предназначался для хранения, перевозки и последующего сбыта в Калмыкии.

Элистинский городской суд признал злоумышленников виновными по статье о незаконном хранении и перевозке наркотических средств. Один из фигурантов приговорён к двум годам и шести месяцам лишения свободы, второй — к двум годам условно. Приговор вступил в законную силу.

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Республике Калмыкия

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия