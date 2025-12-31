24 января, 19:24
 -9 °C
89,06
75,92
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 января, 16:12
НовостиСобытие

Более 7 тысяч запросов поступило в региональный фонд «Защитники Отечества».

Темы обращений касаются как мер социальной поддержки и денежных выплат, так и оказания юридической помощи, включая бытовые вопросы. Как рассказал в интервью руководитель филиала «Защитники Отечества» Очир Халгаев, с ветеранами СВО и их близкими взаимодействуют 20 социальных координаторов: 13 в районах и 7 в Элисте. Каждый из специалистов прошел специальное обучение. В 2025 году в целом по стране показатели работы фонда значительно выросли. Так, число обратившихся увеличилось в полтора раза.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия