Более 7 тысяч запросов поступило в региональный фонд «Защитники Отечества».

Темы обращений касаются как мер социальной поддержки и денежных выплат, так и оказания юридической помощи, включая бытовые вопросы. Как рассказал в интервью руководитель филиала «Защитники Отечества» Очир Халгаев, с ветеранами СВО и их близкими взаимодействуют 20 социальных координаторов: 13 в районах и 7 в Элисте. Каждый из специалистов прошел специальное обучение. В 2025 году в целом по стране показатели работы фонда значительно выросли. Так, число обратившихся увеличилось в полтора раза.