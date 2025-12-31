️В Городовиковском районе у жителя, повторно управлявшего автомобилем в состоянии опьянения, конфисковали машину.

26-летний мужчина был признан виновным в совершении преступления. Суд установил, что, несмотря на ранее привлечение к административной ответственности за пьяную езду, подсудимый вновь сел за руль в нетрезвом состоянии. С учётом позиции прокуратуры ему назначено наказание в виде 380 часов обязательных работ и лишения прав на 2,5 года. Автомобиль, принадлежавший подсудимому, конфискован в пользу государства.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия