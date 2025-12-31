29 января, 19:32
29 января, 16:28
НовостиСобытие

️В Городовиковском районе у жителя, повторно управлявшего автомобилем в состоянии опьянения, конфисковали машину.

26-летний мужчина был признан виновным в совершении преступления. Суд установил, что, несмотря на ранее привлечение к административной ответственности за пьяную езду, подсудимый вновь сел за руль в нетрезвом состоянии. С учётом позиции прокуратуры ему назначено наказание в виде 380 часов обязательных работ и лишения прав на 2,5 года. Автомобиль, принадлежавший подсудимому, конфискован в пользу государства.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

Новости на канале Россия 24
