За неделю в Калмыкии в ДТП погиб один человек, 12 пострадали.

С 13 по 19 апреля зарегистрировано 11 аварий. Одно из происшествий произошло 19 апреля на 73-м километре трассы «Элиста — Арзгир — Минеральные Воды». 39-летняя водитель автомобиля «БМВ X6» не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинулась. Ранения получил несовершеннолетний пассажир.

За этот же период, по данным автоматической фиксации нарушений, вынесено 3211 постановлений об административных правонарушениях.

