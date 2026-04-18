Пока всё внимание приковано к тюльпанам, в степи расцветают ирисы карликовые.

Это многолетнее растение высотой всего 10–15 см. Его главная особенность — невероятное разнообразие окраски. На одном небольшом участке степи можно встретить ирисы самых разных цветов: от нежно-жёлтого и белого до насыщенного фиолетового, синего. Ирис карликовый обожает солнце и открытые пространства. Он растёт в ковыльных степях, на сухих солнечных склонах балок и солонцеватых участках. В Калмыкии он зацветает в апреле, создавая вместе с тюльпанами неповторимый живой ковёр. Об этом рассказывают сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий Калмыкии.