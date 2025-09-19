22 сентября, 16:40
22 сентября, 13:37
НовостиСобытие

Юные борцы из Калмыкии завоевали медали на турнире в Черкесске.

19–20 сентября в городе Алушта (Республика Крым) прошел Кубок России по борьбе на поясах среди мужчин и женщин.

Воспитанники Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по борьбе им. Балдашинова Т.Л. , под руководством опытных тренеров-преподавателей Очира Гаряева и Леонида Савхаева продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали призовые места:

🥇 1 место - Цагана Гучинова (весовая категория до 52 кг)

🥈 2 место - Леонид Савхаев (весовая категория до 62 кг)

🥈 2 место - Анир Болдырев (весовая категория до 90 кг)

🥉 3 место - Алдар Бочаев (весовая категория до 68 кг)

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

