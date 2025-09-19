22 сентября, 16:46
22 сентября, 13:38
В Приютненском районе семье погибшего героя Владимира Никитина вручили Орден Мужества.

Родным Владимира Ивановича, геройски погибшего в зоне СВО, был передан орден Мужества (посмертно). Владимир Никитин родился в 1984 году в посёлке Октябрьский, посвятил 20 лет службе в армии, пройдя путь от призывника до старшины.

С начала специальной военной операции он добровольно отправился на фронт и погиб при защите населённого пункта Приютное в Запорожской области. Он похоронен в городе Горячий Ключ, Краснодарского края, где воспитывал свою дочь Алену Владимировну.

Фото: Приютненский район

