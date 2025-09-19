22 сентября, 16:40
22 сентября, 13:35
НовостиСобытие

Полицейскими Элисты задержан нетрезвый водитель, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.

Полицейскими Элисты задержан нетрезвый водитель, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.

Сотрудники Управления МВД по г. Элисте задержали 33-летнего местного жителя, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения. При досмотре в его машине обнаружен свёрток с порошкообразным веществом — предположительно мефедроном массой около 5 граммов.

Водитель отказался от медицинского освидетельствования и признался, что приобрёл наркотик через интернет-магазин. В отношении него составлены административные протоколы. Изъятое вещество направлено на экспертизу.

Проводится проверка для установления всех обстоятельств дела.

Фото: МВД Калмыкия

