Полицейскими Элисты задержан нетрезвый водитель, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.

Сотрудники Управления МВД по г. Элисте задержали 33-летнего местного жителя, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения. При досмотре в его машине обнаружен свёрток с порошкообразным веществом — предположительно мефедроном массой около 5 граммов.

Водитель отказался от медицинского освидетельствования и признался, что приобрёл наркотик через интернет-магазин. В отношении него составлены административные протоколы. Изъятое вещество направлено на экспертизу.

Проводится проверка для установления всех обстоятельств дела.

Фото: МВД Калмыкия