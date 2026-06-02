Все внимание сегодня приковано к Петербургу, где стартовал Международный экономический форум.

В нем принимает участие делегация Калмыкии. Сегодня так называемый нулевой день, но все же проходит огромное количество мероприятий: панельные дискуссии, круглые столы. Форум по традиции продлится четыре дня, в течение которых на дискуссионных площадках участники обсудят мировую и российскую экономику, кибер- и продовольственную безопасность, глобальную энергетику, социальную сферу в эпоху новых технологий, а также роль БРИКС в новой торговле.