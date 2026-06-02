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3 июня, 16:34
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Боец из Калмыкии поблагодарил школу №17 Элисты за помощь фронту

Военнослужащий с позывным «Февраль» записал видео со словами благодарности в адрес учебного заведения имени Д.Н. Кугультинова. Школа в рамках акции Народного фронта «Час для Победы» собрало 77 тысяч рублей. На эти средства бойцам на краматорско-дружковское направление передали дизельный генератор, который уже используется в зоне выполнения задач. По словам военнослужащего, оборудование исправно работает и обеспечивает подразделение электроэнергией в полевых условиях.

Видео: Народный фронт | Республика Калмыкия

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