3 июня, 19:42
 24 °C
85,12
73,34
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
3 июня, 16:37
НовостиСобытие

В селе Ульдючины Приютненского района появилась современная волейбольная площадка.

В селе Ульдючины Приютненского района появилась современная волейбольная площадка.

Новый спортивный объект построен в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». На площадке уложено безопасное резиновое покрытие, установлена крытая трибуна на 32 места. Созданное пространство позволит жителям села заниматься спортом в комфортных условиях, проводить соревнования и активнее участвовать в общественной жизни.

Фото: Министерство сельского хозяйства Калмыкии

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия