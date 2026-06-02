В селе Ульдючины Приютненского района появилась современная волейбольная площадка.

Новый спортивный объект построен в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». На площадке уложено безопасное резиновое покрытие, установлена крытая трибуна на 32 места. Созданное пространство позволит жителям села заниматься спортом в комфортных условиях, проводить соревнования и активнее участвовать в общественной жизни.

Фото: Министерство сельского хозяйства Калмыкии