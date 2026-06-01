В Калмыкии с 6 июня возобновляются регулярные рейсы по маршрутам «Элиста – Анапа» и «Элиста – Адлер».

В летний сезон и в период каникул эти направления будут особенно востребованными, отметил Бату Хасиков. Власти региона продолжают развивать транспортную инфраструктуру. Железнодорожный комплекс Калмыкии требует особого внимания. Глава республики поручил профильному министерству проработать вопросы дальнейшего развития отрасли, а жители столицы уже планируют летний отдых, выбирая удобные маршруты в период отпусков. Ведь это время года многими ожидается как незабываемое, а город наполнится туристами.

🎙Мы вышли на улицы Элисты, чтобы горожане поделились своими планами на лето.