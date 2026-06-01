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2 июня, 17:08
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Пост благодарности

Пост благодарности

В адрес коллектива ГТРК «Калмыкия» поступило благодарственное письмо командира войсковой части 90600, гвардии полковника Осетрова. Его корреспондентам, операторам, режиссёрам и инженерам передал во время отпуска старшина миномётной батареи с позывным «Ветер». Наш земляк из Кетченеровского района служит на Донецком направлении, на передовой с начала СВО. Для него это уже шестая военная кампания, ранее он участвовал в боевых действиях в составе миротворческих сил. Военнослужащий с позывным «Ветер» награждён медалью Эрдни Деликова. А мы благодарим всех военнослужащих, которые ценой своей жизни отстаивают интересы нашей Родины.

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