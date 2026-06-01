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2 июня, 17:15
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Театр танца Калмыкии «Ойраты» получил Серебряный диплом в Пхеньяне

Театр танца Калмыкии «Ойраты» получил Серебряный диплом в Пхеньяне

Коллектив удостоен награды на XXXIV Художественном фестивале дружбы «Апрельская весна», который проходил в апреле 2026 года в столице КНДР в онлайн-формате. Серебряный диплом вручён за выдающиеся достижения в области культуры и стал признанием мастерства балетмейстеров-постановщиков Петра и Владимира Надбитовых. Фестиваль был приурочен к национальному празднику Северной Кореи — Дню Солнца.

Фото: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ТАНЦА КАЛМЫКИИ "ОЙРАТЫ"

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