Театр танца Калмыкии «Ойраты» получил Серебряный диплом в Пхеньяне

Коллектив удостоен награды на XXXIV Художественном фестивале дружбы «Апрельская весна», который проходил в апреле 2026 года в столице КНДР в онлайн-формате. Серебряный диплом вручён за выдающиеся достижения в области культуры и стал признанием мастерства балетмейстеров-постановщиков Петра и Владимира Надбитовых. Фестиваль был приурочен к национальному празднику Северной Кореи — Дню Солнца.

Фото: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ТАНЦА КАЛМЫКИИ "ОЙРАТЫ"