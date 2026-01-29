Воспитанники детского сада «Солнышко» из Яшкуля обменялись посылками дружбы с ровесниками из Санкт-Петербурга.

Обмен прошёл в рамках патриотической акции «Посылка дружбы: Россия — единая семья».

В посылке юные яшкуляне отправили рисунки, сувениры и книги о достопримечательностях своего района. В свою очередь, они получили подарки от детей из Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Акция способствовала знакомству дошкольников с культурой разных регионов страны. Педагоги отметили важность таких проектов для патриотического воспитания.

Фото и видео: Яшкуль - энкр мини hазр!