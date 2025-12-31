24 января, 21:06
24 января, 16:40
НовостиСобытие

Дорожные службы Калмыкии перешли на усиленный режим работы.

Как сообщает Минстрой, в связи с ухудшением погоды для поддержания безопасного и бесперебойного движения на региональных и местных трассах круглосуточно работает спецтехника. Продолжается расчистка дорог от снега, дорожники обрабатывают проезжую часть противогололёдными материалами. Для оперативного мониторинга состояния дорожной сети используется фото- и видеофиксация. Это позволяет направлять технику на наиболее сложные участки.

Руководитель Минстроя Калмыкии лично выехал в рейд для инспекции качества работ и оценки обстановки на местах. «Безопасность граждан — наш приоритет. Мы держим руку на пульсе и делаем всё, чтобы дороги оставались проезжими и безопасными», — подчеркнул Андрей Шаханов.

Видео: Минстрой Республики Калмыкия

