31 января, 12:03
 2 °C
90,47
75,73
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
31 января, 06:48
НовостиСобытие

Руководитель следственного управления СК России по Калмыкии провёл выездной приём жильцов аварийного дома в Элисте.

Руководитель следственного управления СК России по Калмыкии провёл выездной приём жильцов аварийного дома в Элисте.

В мероприятии также участвовали представители правительства республики, городской администрации и прокуратуры.

Во время приёма более 20 жильцов дома № 4 «Б» в 1 микрорайоне были проинформированы о ходе расследования уголовного дела по факту длительного нерасселения. Им разъяснили перспективы реализации республиканской адресной программы и этапы строительства нового многоквартирного дома.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.

Фото: Следком Калмыкии

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия