Руководитель следственного управления СК России по Калмыкии провёл выездной приём жильцов аварийного дома в Элисте.

В мероприятии также участвовали представители правительства республики, городской администрации и прокуратуры.

Во время приёма более 20 жильцов дома № 4 «Б» в 1 микрорайоне были проинформированы о ходе расследования уголовного дела по факту длительного нерасселения. Им разъяснили перспективы реализации республиканской адресной программы и этапы строительства нового многоквартирного дома.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.

Фото: Следком Калмыкии