Руководитель следственного управления СК России по Калмыкии провёл выездной приём жильцов аварийного дома в Элисте.
В мероприятии также участвовали представители правительства республики, городской администрации и прокуратуры.
Во время приёма более 20 жильцов дома № 4 «Б» в 1 микрорайоне были проинформированы о ходе расследования уголовного дела по факту длительного нерасселения. Им разъяснили перспективы реализации республиканской адресной программы и этапы строительства нового многоквартирного дома.
Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.
Фото: Следком Калмыкии