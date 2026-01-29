Новым послом Форума классных руководителей в Калмыкии стала учитель родного языка и литературы Элистинской школы №3 Елена Нюдюльчиева.

Всего было утверждено 87 послов, представляющих регионы России и Республику Таджикистан. Их основная задача — развитие профессионального сообщества классных руководителей в регионах.

Елена Нюдюльчиева отметила, что принимает эстафету от предыдущего посла Занды Ендоновой и готова реализовывать планы по поддержке коллег в республике.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия