Новым послом Форума классных руководителей в Калмыкии стала учитель родного языка и литературы Элистинской школы №3 Елена Нюдюльчиева.
Смотрите наши видео на YouTube!
Всего было утверждено 87 послов, представляющих регионы России и Республику Таджикистан. Их основная задача — развитие профессионального сообщества классных руководителей в регионах.
Елена Нюдюльчиева отметила, что принимает эстафету от предыдущего посла Занды Ендоновой и готова реализовывать планы по поддержке коллег в республике.
Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия