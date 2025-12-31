Союз охраны птиц России объявил чомгу, или большую поганку, символом Птицы года 2026.

Этот выбор стал особенно значимым после масштабной экологической катастрофы, произошедшей в прошлом году в Чёрном море, когда разлив мазута в Керченском проливе привёл к гибели тысяч водоплавающих птиц, включая чомгу. Пернатая обитает в водоёмах Кумо-Манычской впадины и Сарпинской низменности. Весной и летом её легко узнать по характерным «ушкам» и рыжему «воротничку». Чомга играет важную роль в экосистеме, питаясь рыбой и другими водными организмами. Присвоение ей статуса Птицы года подчёркивает необходимость защиты водно-болотных угодий и осознания хрупкости природы