️Верховный Суд Калмыкии оставил в силе приговор жителю Городовиковского района, признанному виновным в причинении смерти по неосторожности.

Установлено, что в ночь на 23 июня 2024 года мужчина совместно со знакомой распивал спиртные напитки. Когда женщина отлучилась и долго не возвращалась, он решил перегнать грузовой автомобиль в ангар. Не убедившись в безопасности манёвра и месте нахождения потерпевшей, водитель совершил наезд задним колесом, отчего женщина скончалась на месте. С целью сокрытия следов он вывез тело в лесополосу.

Приговором районного суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. Судебная коллегия Верховного Суда республики, изучив доводы апелляционной жалобы защитника, признала приговор законным и обоснованным, оставив его без изменения.