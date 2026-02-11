В Калмыкии стартовала неделя осведомлённости о заболеваниях сердца

От такого недуга теперь страдают не только пожилые, но и молодые люди. Цель акции — привлечь внимание общественности к проблемам заболеваемости сердечно-сосудистой системы. Появление тревожных симптомов — повод обратиться к специалистам. В противном случае не избежать хирургического вмешательства, как это часто случается с пациентами кардиологических отделений. В этом убедилась и наша творческая группа.

📼Подробнее в видеоматериале