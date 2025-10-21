23 ноября, 11:22
23 ноября, 07:57
НовостиСобытие

В Юстинском районе состоялась церемония передачи Ордена Мужества семье погибшего героя Валерия Дулаева.

Награду, присвоенную посмертно за проявленные мужество и самоотверженность в зоне специальной военной операции, вручили глава района Геннадий Очиров и военный комиссар Эдуард Очиров.

Валерий Дулаев, уроженец поселка Эрдниевский, получил агрономическое образование в КалмГУ имени Городовикова. После прохождения военной службы в Чечне он дважды отправлялся выполнять боевые задачи: в 2022 году и повторно в ноябре 2024 года после гибели брата. 8 марта 2025 года военнослужащий погиб при исполнении долга на Курском направлении.

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия

