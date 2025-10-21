Калмыцкие борцы завоевали три медали на Кубке мира по борьбе на поясах в Уфе, посвящённом памяти Рифа Гайнанова.
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
В составе сборной России успешно выступили воспитанники Республиканской спортивной школы олимпийского резерва имени Балдашинова и тренер-преподаватель Леонид Савхаев.
🥇Цагана Гучинова одержала победу в весовой категории до 52 кг.
🥈Леонид Савхаев завоевал серебро в категории до 62 кг.
🥈Анир Болдырев стал серебряным призёром в весе до 90 кг.
Фото: Министерство физической культуры и спорта РК