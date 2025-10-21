23 ноября, 11:22
 6 °C
90,56
79,02
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
23 ноября, 07:56
НовостиСобытие

Калмыцкие борцы завоевали три медали на Кубке мира по борьбе на поясах в Уфе, посвящённом памяти Рифа Гайнанова.

Калмыцкие борцы завоевали три медали на Кубке мира по борьбе на поясах в Уфе, посвящённом памяти Рифа Гайнанова.

В составе сборной России успешно выступили воспитанники Республиканской спортивной школы олимпийского резерва имени Балдашинова и тренер-преподаватель Леонид Савхаев.

🥇Цагана Гучинова одержала победу в весовой категории до 52 кг.

🥈Леонид Савхаев завоевал серебро в категории до 62 кг.

🥈Анир Болдырев стал серебряным призёром в весе до 90 кг.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия