В Элисте должностное лицо региональной налоговой службы подозревается в получении взятки.﻿

Следственным управлением Следственного комитета России по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело в отношении старшего государственного налогового инспектора УФНС России по Республике Калмыкия. Он обвиняется в получении через посредника взятки в размере 50 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя за незаконное бездействие.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств дела и закреплению доказательств. Суд избрал меру пресечения в виде заключения подозреваемого под стражу. Также возбуждены уголовные дела в отношении предпринимателя и посредника по статьям о даче взятки должностному лицу через посредника и посредничестве во взяточничестве. Расследование продолжается.

И вот, что сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Республике Калмыкия Ирина Бадмаева

Фото и видео: Следком Калмыкии

