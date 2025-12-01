За неделю на дорогах Калмыкии произошло 6 ДТП, 7 человек пострадали

За период с 24 по 30 ноября 2025 года на территории республики зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмы получили 7 человек. Один из инцидентов произошёл 29 ноября на автодороге «Яшкуль–Комсомольский–Артезиан», где водитель автомобиля «Лада-Приора» не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Водитель и пассажир были доставлены в медучреждение с травмами.

На основе данных автоматической фиксации за указанный период сотрудниками Госавтоинспекции вынесено 2314 постановлений об административных правонарушениях на дорогах республики.

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия