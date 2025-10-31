В России стартовала просветительская акция «Большой этнографический диктант».

Она проводится в преддверии Дня народного единства. В этом году акция юбилейная, десятая по счёту. Этот просветительский проект знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить уровень этнокультурной грамотности. Площадки диктанта открылись во всех регионах и за рубежом. Задания состоят из 30 вопросов. Присоединиться к диктанту можно как онлайн, так и на площадках Элисты, которые будут организованы 6 ноября в Национальной библиотеке, музее и Доме молодёжи.