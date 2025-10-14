В Приютненском районе сотрудниками полиции раскрыта кража мобильного телефона и банковской карты.

Инцидент произошёл, когда подросток оставил устройство на улице. Проходившая мимо женщина воспользовалась ситуацией и похитила телефон. В тот же день мать подростка обратилась с заявлением о пропаже в дежурную часть местного отдела полиции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность и местонахождение подозреваемой. Телефон был изъят и вскоре будет возвращён законному владельцу.

В настоящее время в отношении задержанной избрана мера процессуального принуждения. Следователь продолжает работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.