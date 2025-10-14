В Приютненском районе сотрудниками полиции раскрыта кража мобильного телефона и банковской карты.
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Инцидент произошёл, когда подросток оставил устройство на улице. Проходившая мимо женщина воспользовалась ситуацией и похитила телефон. В тот же день мать подростка обратилась с заявлением о пропаже в дежурную часть местного отдела полиции.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность и местонахождение подозреваемой. Телефон был изъят и вскоре будет возвращён законному владельцу.
В настоящее время в отношении задержанной избрана мера процессуального принуждения. Следователь продолжает работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Пришло ли в ваш дом тепло?