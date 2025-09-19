В Элисте прошло организационное заседание контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Республики Калмыкия.
Руководитель службы, Батля Тактинова, проинформировала членов комиссии о сроках проведения проверки целевого использования бюджетных средств, выделенных нижестоящим избирательным комиссиям на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Народного Хурала Калмыкии по одномандатному округу № 11.
Служба, в состав которой вошли представители ИК РК, государственных, правоохранительных и финансовых органов, создана для контроля за целевым расходованием средств избирательной комиссии, а также за источниками финансирования, учетом и использованием денежных средств избирательных фондов.
Мероприятие направлено на обеспечение прозрачности и законности избирательного процесса.
Фото: Избирательная комиссия Республики Калмыкия