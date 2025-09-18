Кикбоксеры из Калмыкии завоевали призовые места на Кубке Сталинграда.

С 11 по 14 сентября в Волгограде проходили всероссийские соревнования по кикбоксингу в дисциплине К1 — «Кубок Сталинграда». Воспитанники тренера-преподавателя "РКСШОР" и Ассоциации кикбоксинга РК Михаила Сохорова показали блестящие результаты:

🥇 Адьяев Бата — 1 место

🥈 Хулхачиев Данир — 2 место

🥉 Санджиев Александр — 3 место

Эти победы не только демонстрируют высокий уровень подготовки спортсменов, но и укрепляют позиции республики на российской спортивной арене.