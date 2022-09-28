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10 ноября, 13:24
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В медколледже им. Хахлыновой открыли курсы сестринского дела

В медколледже им. Хахлыновой открыли курсы сестринского дела

На базе Элистинского медколледжа им. Хахлыновой открыли курсы сестринского дела. Они состоят из двух модулей: теории и практических занятий. Сегодня состоялась презентация курса по оказанию первой медицинской помощи. Слушатели узнали, как правильно накладывать шину, делать перевязку, останавливать кровь, освоили технику перемещения лежачего больного с кровати на коляску.

Отметим, инициатором образовательных курсов выступил депутат Госдумы РФ, хирург-онколог Бадма Башанкаев. Их создание стало возможным благодаря партийному проекту «Здоровое будущее».

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