Социальные выплаты повысят

Одновременно с поддержкой семей с детьми, сообщил глава республики Бату Хасиков, будут повышены ежемесячные социальные выплаты и для других категорий граждан. Комплекс мер он поручил проработать правительству. А именно на 50% увеличить выплату за проезд для более чем 23,5 тысячи реабилитированных, ветеранов труда и тружеников тыла, на 20% – пособие для 7 тысяч детей войны. На столько же процентов поднять выплату на питание на каждого школьника из многодетной семьи. Этой льготой будет охвачено более 6,5 тысячи детей. На все эти инициативы в бюджет республики следующего года будет заложено около 46 млн. рублей.