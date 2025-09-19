V Конгресс молодых ученых ждет участников – подано уже более четырех тысяч заявок V Конгресс молодых ученых ждет участников - подано уже более четырех тысяч заявок.

Как рассказали в Росконгрессе, это ключевое ежегодное мероприятие десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом России Владимиром Путиным в 2022—2031 годах.

«На сегодняшний день подано уже более четырех тысяч заявок на участие в конгрессе, — отметил советник президента Российской Федерации, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Антон Кобяков. — В 2024 году в конгрессе приняли участие представители 63 иностранных государств, а IX Форум молодых ученых стран БРИКС, проходивший на полях, собрал рекордное количество участников за всю историю своего существования. В этом году ожидаем не менее представительное участие российских и зарубежных ученых».

Фото: Росконгресс