21 сентября, 17:41
 22 °C
98,88
83,59
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
21 сентября, 14:37
НовостиСобытие

Сегодня свой 90-летний юбилей отметила Пелагея Коробкина.

Сегодня свой 90-летний юбилей отметила Пелагея Коробкина.

Заместитель министра сельского хозяйства республики Роман Сангаджиев лично вручил ей поздравительное письмо от имени Президента России Владимира Путина и памятный подарок, символизирующий глубокое уважение к её жизненному пути.

Пелагея Матвеевна родилась 20 сентября 1935 года в селе Плодовитое. Всю свою жизнь она посвятила родной Калмыкии, здесь же окончила школу и начала работать в колхозе имени Ильича. Пелагея Коробкина вышла замуж и воспитала троих детей, все из которых получили высшее образование. Она служит примером заботы о семье и преданности своей земле.

Фото: Министерство сельского хозяйства Калмыкии

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия