Сегодня свой 90-летний юбилей отметила Пелагея Коробкина.

Заместитель министра сельского хозяйства республики Роман Сангаджиев лично вручил ей поздравительное письмо от имени Президента России Владимира Путина и памятный подарок, символизирующий глубокое уважение к её жизненному пути.

Пелагея Матвеевна родилась 20 сентября 1935 года в селе Плодовитое. Всю свою жизнь она посвятила родной Калмыкии, здесь же окончила школу и начала работать в колхозе имени Ильича. Пелагея Коробкина вышла замуж и воспитала троих детей, все из которых получили высшее образование. Она служит примером заботы о семье и преданности своей земле.

Фото: Министерство сельского хозяйства Калмыкии