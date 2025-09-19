22 сентября, 10:44
22 сентября, 07:11
НовостиСобытие

В Элисте прошёл масштабный турнир по силовому экстриму «Медведь-2025» в честь 160-летия города.

В рамках турнира и для популяризации силового экстрима были организованы соревнования "Сильные старты" , собравшие спортсменов из 7 регионов России и Луганской Народной Республики.

среди ветеранов спорта (возрастная категория 40+) и открытый чемпионат в открытой возрастной группе.

Победители в открытой возрастной группе:

🥇1 место: Гела Лурсманашвили (Ростовская область)

🥈2 место: Максим Калинин (Саратовская область)

🥉3 место: Владислав Адаменко (Ростовская область)

Победители среди ветеранов спорта:

🥇1 место: Дмитрий Горохов (Ростовская область)

🥈2 место: Игорь Ремишевский (Калмыкия)

🥉3 место: Виктор Вострецов (Ставропольский край)

В «Сильных стартах» для любителей победил элистинец Максим Бурханов, выполнивший упражнения с автомобильными покрышками, коромыслом и гирями. Турнир стал самым представительным в истории калмыцкого силового экстрима, подчеркнув растущую популярность этого вида спорта.

