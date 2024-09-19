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14 июня, 08:28
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В Калмыкии в ДТП на трассе «Астрахань-Элиста-Ставрополь» пострадали шесть человек

В Калмыкии в ДТП на трассе «Астрахань-Элиста-Ставрополь» пострадали шесть человек

14 июня в 6:55 на 315-м километре федеральной дороги столкнулись «Лада-Гранта» под управлением 34-летнего жителя республики и «Газ-Некст» за рулём которого находился 63-летний мужчина. Травмы получили водитель и пассажир легковушки, а также четыре человека из микроавтобуса. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия

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