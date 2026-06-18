В Элисте и районах Калмыкии 5 июля пройдут мероприятия ко Дню Республики

В учреждениях культуры идёт подготовка к торжествам. Творческие коллективы готовят концерты, фестивали, соревнования по национальным видам спорта, выставки и ярмарки. На праздничных площадках выступят государственные театры, ансамбли песни и танца, оркестры. В посёлке Чилгир Яшкульского района Калмыцкий государственный драматический театр имени Б. Б. Басангова покажет театрализованное представление. В районных центрах пройдут выступления местных артистов художественной самодеятельности.

Фото: Министерство культуры и туризма республики Калмыкия