Родители, внимание: сколько стоит «дать покататься» на самокате?

Летний сезон в самом разгаре, а вместе с ним — жесткий контроль за электросамокатами (СИМ) со стороны ГАИ и кикшеринговых сервисов. Если ваш ребенок берет ваш аккаунт или катается с друзьями, это может обойтись очень дорого. Разбираем реальные штрафы и правила.

Передача самоката ребенку (до 18 лет в прокате). Штраф сервиса: 8 000 – 10 000 рублей за передачу руля несовершеннолетнему.

В чем опасность: сервисы кикшеринга официально разрешены только с 18 лет. Подростки часто не знают, что выезд на дороги со скоростью выше 60 км/ч строго запрещен (за это штраф 1 000 рублей).

Езда вдвоем на одном самокате. Штраф ГАИ: 800 рублей по ст. 12.29 КоАП. Штраф сервиса: от 3 000 до 5 000 рублей с блокировкой аккаунта.

В чем опасность: Центр тяжести смещается, самокат становится неуправляемым. При падении один ребенок гарантированно летит лицом в асфальт под тяжестью второго.

Превышение скорости. Максимальная скорость СИМ везде — 25 км/ч. В жилых зонах, дворах и парках нужно снижать скорость до 20 км/ч, а в «медленных зонах» — до 5–15 км/ч. За нарушение — штраф 800 рублей.

Главное правило: пешеход всегда главный! Если электросамокат мешает людям на тротуаре, его водитель обязан спешиться. За создание помех или наезд на пешехода грозит штраф до 2 500 рублей.

Совет родителям: не привязывайте свои банковские карты к приложениям на телефонах детей и объясните им, что электросамокат — это не игрушка, а полноценный транспорт с реальной ответственностью.

Учите детей правилам на собственном примере! Берегите себя и своих близких!

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