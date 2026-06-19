В Калмыкии задержали курьера мошенников из Ростовской области

Задержание проведено 15 июня в Яшкульском районе. В полицию обратилась пенсионерка, которой в течение девяти дней звонили неизвестные, поочерёдно представлявшиеся следователем, юристом и представителем банковского надзора. Злоумышленники обвинили женщину в спонсировании ВСУ и убедили снять со вклада 1,3 миллиона рублей для передачи им под предлогом декларирования. Потерпевшая сняла сбережения, однако вовремя спохватилась и заявила о случившемся в полицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность курьера и задержали жительницу Ростовской области при передаче денежных средств. Задержанная призналась, что ранее в этом же месяце аналогичным способом забирала пакеты с деньгами у жителей пяти городов. Изъятые 1,3 миллиона рублей будут возвращены законной владелице, в отношении подозреваемой избран арест, следствие продолжается.

Фото: МВД Калмыкии