25 декабря, 15:58
Новости

В Калмыкии состоялся региональный форум «серебряных» волонтёров.

Вице-премьер – министр социального развития, труда и занятости РК Марина Ользятиева отметила, что в 2025 году «серебряные» добровольцы участвовали во всех республиканских мероприятиях, а также в III Международном буддийском форуме. Она подчеркнула их активную жизненную позицию и вклад в развитие общества, пожелав здоровья, благополучия и новых проектов.

Благодарностями Минсоцразвития РК были отмечены лидеры «серебряного» волонтёрства, в том числе Анна Иванова, Софья Худынова, Инна Бургуева и Зинаида Опуева. В рамках форума также вручили дипломы победителям конкурса видеороликов «Лучшие практики Активного долголетия». Победителями стали Культурный центр «Родина» и АНО «Молоды душой 08»; отмечены и другие лучшие практики соцучреждений республики.

Руководитель Добро.Центра «Молоды душой 08» Инна Бургуева поблагодарила Марину Ользятиеву за поддержку, вручив Благодарственное письмо фонда «Память поколений». После официальной части прошли мастер-классы и совместное написание новогодних писем участникам СВО.

Видео: Минсоцразвития Республики Калмыкия

