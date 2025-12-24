Свыше 90% из 7 тысяч обращений, с которыми уроженцы Калмыкии — участники специальной военной операции и члены их семей обратились в региональный филиал госфонда "Защитники Отечества", решены.

Фонд оказывает комплексную поддержку ветеранам СВО и членам семей погибших героев. На персональном сопровождении находится 1362 человека, сообщил ТАСС глава Калмыкии Бату Хасиков. Среди наиболее востребованных обращений, по словам руководителя региона, — назначение мер социальной поддержки, юридическая помощь и содействие в получении статуса ветерана боевых действий. Кроме этого, рассматриваются и решаются вопросы, связанные с медицинской реабилитацией, социализацией и трудоустройством. Особое внимание уделяется ветеранам с инвалидностью. Для такой категории предусмотрена комплексная поддержка: адаптация жилья, обеспечение адаптивной одеждой, спортивными тренажерами, умной тростью в случае нарушений зрения. Инвалидам с ампутацией предоставляются автомобили с ручным управлением.