️МВД Калмыкии опровергло ложную информацию о «принудительном труде» жительницы Ростовской области и насильственных действиях в отношении неё на животноводческой стоянке в Калмыкии.

Ведомством установлено, что женщина работала на выпасе скота добровольно и за заработную плату. В органы внутренних дел республики не поступало каких-либо обращений от неё, в том числе с заявлениями о противоправных действиях.

За заведомо ложное сообщение в отношении гражданки составлен административный материал, который направлен в суд для рассмотрения.