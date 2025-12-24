25 декабря, 20:55
25 декабря, 15:51
НовостиСобытие

️МВД Калмыкии опровергло ложную информацию о «принудительном труде» жительницы Ростовской области и насильственных действиях в отношении неё на животноводческой стоянке в Калмыкии.

Ведомством установлено, что женщина работала на выпасе скота добровольно и за заработную плату. В органы внутренних дел республики не поступало каких-либо обращений от неё, в том числе с заявлениями о противоправных действиях.

За заведомо ложное сообщение в отношении гражданки составлен административный материал, который направлен в суд для рассмотрения.

