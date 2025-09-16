18 сентября, 16:51
18 сентября, 11:06
НовостиСобытие

В Калмыкии состоялось торжественное открытие Кубка Элисты по бильярду.

Мероприятие приурочено к памяти Николая Орзаева — выдающегося спортсмена и мецената, которому посмертно присвоено звание «Почетный гражданин города Элисты». Турнир стал самым масштабным событием в республике за последнее десятилетие.

На церемонии присутствовали министр спорта Калмыкии Константин Батыров, глава Элисты Максим Сорокин и семья Николая Орзаева.

Более 80 спортсменов из 12 городов России (включая Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону и Грозный) будут соревноваться в дисциплине «московская пирамида».

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

