В Калмыкии состоялось торжественное открытие Кубка Элисты по бильярду.

Мероприятие приурочено к памяти Николая Орзаева — выдающегося спортсмена и мецената, которому посмертно присвоено звание «Почетный гражданин города Элисты». Турнир стал самым масштабным событием в республике за последнее десятилетие.

На церемонии присутствовали министр спорта Калмыкии Константин Батыров, глава Элисты Максим Сорокин и семья Николая Орзаева.

Более 80 спортсменов из 12 городов России (включая Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону и Грозный) будут соревноваться в дисциплине «московская пирамида».

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК