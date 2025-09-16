В Городовиковске раскрыта кража денежных средств.

Участковым уполномоченным полиции задержана 66-летняя местная жительница, подозреваемая в краже 8 405 рублей из сумки потерпевшей. Инцидент произошел в одном из административных зданий, где заявительница оставила личные вещи без присмотра.

В ходе оперативных мероприятий полиция установила и задержала подозреваемую. Женщина призналась в содеянном и пояснила, что часть украденных средств уже потратила на покупки. Изъяты остатки денег и товары, приобретенные на похищенные средства.

Возбуждено уголовное дело.