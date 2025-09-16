18 сентября, 16:51
 23 °C
98,3
83
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 сентября, 11:09
НовостиСобытие

В Городовиковске раскрыта кража денежных средств.

В Городовиковске раскрыта кража денежных средств.

Участковым уполномоченным полиции задержана 66-летняя местная жительница, подозреваемая в краже 8 405 рублей из сумки потерпевшей. Инцидент произошел в одном из административных зданий, где заявительница оставила личные вещи без присмотра.

В ходе оперативных мероприятий полиция установила и задержала подозреваемую. Женщина призналась в содеянном и пояснила, что часть украденных средств уже потратила на покупки. Изъяты остатки денег и товары, приобретенные на похищенные средства.

Возбуждено уголовное дело.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия